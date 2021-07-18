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حازم إمام: «حياة كريمة» انتصرت لحقوق الإنسان التي كانت مجرد نصوص دستورية

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حازم إمام: «حياة كريمة» انتصرت لحقوق الإنسان التي كانت مجرد نصوص دستورية حازم إمام: «حياة كريمة» انتصرت لحقوق الإنسان التي كانت مجرد نصوص دستورية

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قال النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، إن مشروع حياة كريمة، هو مشروع قومي يدعو للفخر وينتصر لحقوق الإنسان.

و أضاف «إمام» في تصريحات صحفية له اليوم الأحد: «أصبح هناك اهتمام من الدولة بالمواطن المصري، وتلبية حقوقه المنصوص عليها في الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط».

وتابع إن توفير الدولة نحو ٧٠٠ مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصري في فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة حياه كريمة، هو أمر يصعب تنفيذه على عديد من الدول، ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله.

وأكد أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.

و قال «امام»: «العظمة في هذا المشروع ليست في حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذي يبلغ عددهم نحو ٥٨ مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن». .

ورأى عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات في القطاع الصحي وباقي المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب المصري.

وتوقع حازم إمام، أن تمثل رقما مؤثرا عالميا وإقليميا خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب ما يتم على أرضها من تنمية وإنجازات في مختلف القطاعات

المصرى اليوم

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