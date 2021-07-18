ياسمين عبد العزيز من الطفولة إلى المرض.. رحلة كفاح مستمرة

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فتاة مرحة، على قدر مرتفع من الجمال الممزوج بالقبول، عاشت طفولتها في منطقة راقية مثل المعادي، بالتأكيد هي مددلة، أو تمارس مهنة التمثيل من أجل الهواية، هكذا يمكن أن تعتقد حين تفكر في بداية ياسمين عبدالعزيز.

الأمر ليس كذلك، ربما يعتقد البعض أيضًا، أن حالة الكفاح الذي تعيشها ياسمين عبدالعزيز الآن، تجاه المرض ليس، بجديدة عليها، فهكذا تعيش منذ طفولتها ولكن باختلاف التفاصيل والمواقف.

الكفاح رفيقها منذ البداية

ياسمين عبدالعزيز ممثلة مصرية من مواليد 1980، بدأت حياتها العملية في مرحلة مبكرة، وتحديدًا حين كانت في الثانية عشر من عمرها.

ورغم أن طبيعة عملها تبدو ترفيهية، إلا أنها ساعدتها على تحمل المسؤولية منذ البداية، فلم تتعامل ياسمين مع العمل على أنه شيء مؤقت أو هواية ممتعة فحسب، خاصةً لوجود البديل، وهو أنها تعيش حياة كريمة داخل أسرة ميسورة الحال، بل قررت أن تسلك طريق الكفاح والاعتماد على نفسها.

الدوافع

بعد أن انفصل والدي ياسمين عبدالعزيز، كرست والدتها حياتها لتربيتها هي وأخويها دون أن تتزوج، الأمر الذي جعلها تقرر أن تتولى مسؤولية نفسها المادية تمامًا بمجرد بداية عملها في الإعلانات، ليس فقط من أجل مساعدة والدتها ولكن لأنها تحب الاعتماد على نفسها، «قررت مش هاخد فلوس من أمي وهصرف على نفسي»، هكذا قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة.

ومع مرور الوقت وبوصولها إلى مرحلة عمرية أكبر لكنها كانت ما تزال صغيرة أيضًا، قررت إعفاء والدتها تمامًا من المسؤولية المادية لأسرتهم، على أن تتولاها هي بنفسها.

اختارت ياسمين لنفسها أن تكون شخصية مكافحة منذ الصغر، وحين رغبت في شراء سيارة، أيضًا اعتمدت على نفسها «فضلت أحوش فلوس من الإعلانات واشتريت عربية لوحدي وأنا عندي 15 سنة».

هكذا استطاعت «عبدالعزيز» رسم ملامح شخصيتها القوية، لتستمر في ذلك حتى تأتي فرصة بدايتها الحقيقية كممثلة من خلال مسلسل «امرأة من زمن الحب»، ثم انطلقت بعد ذلك في العمل لتصبح واحدة من أبرز الفنانات المصريات.

الكفاح رحلة مستمرة

أعلن الفنان أحمد العوضي، أمس السبت، عن تعرض زوجته ياسمين عبدالعزيز إلى وعكة صحية، وأن حالتها الصحية خطيرة، كما أعلن اليوم عزوفه عن كشف تفاصيل الحالة قائلًا: «يا جماعه بعد اذنكم، أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم.. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها».

وعلى غرار ما تفعله طوال حياتها، تواجه ياسمين المرض بقوة مدعومة هذه المرة بدعاء الجمهور وزملائها في الوسط الفني الذين أعربوا عن حزنهم من أجل الأزمة التي تمر بها متمنين لها الشفاء العاجل.