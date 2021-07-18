رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية

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وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بالانتهاكات الخطيرة.

ودعا اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، التي تستفز مشاعر المسلمين وتمثل تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر المسؤول الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

وكان قد اقتحم مئات المتطرفين اليهود، ساحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية.