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حادث مروح... فيضان في ألمانيا يودي بحياة 184 شخص

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حادث مروح... فيضان في ألمانيا يودي بحياة 184 شخص حادث مروح... فيضان في ألمانيا يودي بحياة 184 شخص

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تعرضت ولاية راينلند بالاتينات في ألمانيا لموجه فيضانات أودت بحياة 184 شخصا على الأقل في غرب أوروبا، 157 منهم في ألمانيا.

وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمحاربة تغيرات المناخ، خلال زيارة إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات العارمة الأخيرة في جنوب غربي بلدها.

ووصفت ميركل، في كلمة ألقتها اليوم الأحد خلال زيارتها إلى بلدتي آدناو وشولد الواقعتين في ولاية راينلند بالاتينات، الفيضانات التي أودت بأرواح 184 شخصا على الأقل في غرب أوروبا، 157 منهم في ألمانيا، بأنها "مروعة"، مقرة بأن حجم الدمار جراء أسوأ كارثة طبيعية في بلدها منذ نحو ستين عاما لا يوصف.

وتعهدت المستشارة بتقديم مساعدات مالية على وجه الاستعجال إلى المناطق المتضررة، مخاطبة سكان المنطقة المتضررة بالقول إن مجمل التطورات الأخيرة في ألمانيا ووتيرتها تدفع للاستنتاج أنها مرتبطة بتغيرات المناخ.

وشددت ميركل على ضرورة أن تتحمل ألمانيا المزيد من المسؤولية عن مكافحة هذا التحدي، قائلة: "علينا الاستعجال وتسريع جهودها في محاربة التغير المناخي".

ووعدت المستشارة الألمانية، بمساعدات مالية سريعة بعد زيارتها لواحدة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات القياسية التي أودت بحياة 157 شخصا على الأقل خلال الأيام الماضية.

وقالت ميركل لسكان بلدة أديناو الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية "نحن بجانبك"، ووصفت الوضع هناك بأنه "مرعب".

وأضافت أن ستطلق برنامج إغاثة قصير المدى يوم الأربعاء.

المصرى اليوم

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