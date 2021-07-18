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«الوفد» يهنئ بعيد الأضحى: الحزب بكل تشكيلاته خلف «قائد »

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«الوفد» يهنئ السيسي بعيد الأضحى: الحزب بكل تشكيلاته خلف «قائد مصر» «الوفد» يهنئ بعيد الأضحى: الحزب بكل تشكيلاته خلف «قائد »

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هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال «أبوشقة» في بيان أصدره باسم الحزب، أنه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع الوفديين، بعث بخالص التهانى القلبية بهذه المناسبة الجليلة، لرئيس الجمهورية، متمنيا، وقال :«ونجدد العهد بتأييدكم فيما ترونه من قرارات للحفاظ على أمن القومى».

وأضاف أبوشقة أن حزب الوفد يدعم ويساند ما تقوم به الدولة المصرية، نحو بناء وطن راسخ قادر على مواجهة التحديات وتحقيق آفاق التنمية في كل المجالات، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى العظيم من تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى في ظل الجمهورية الثانية.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن مصر ستظل آمنة مستقرة في ظل قيادة الرئيس «السيسى» الحكيمة للبلاد، الذي يثبت يوماً بعد يوم أنه قائد قوى شجاع ومحنك سياسياً.

وشدد «أبوشقة» على وقوف الحزب بكل تشكيلاته خلف «قائد مصر» من أجل بناء وطن راسخ قادر على الحفاظ على مقدراته.

المصرى اليوم

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