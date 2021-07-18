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وزير النفط العراقي: سوق النفط شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض

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وزير النفط العراقي: سوق النفط شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض وزير النفط العراقي: سوق النفط شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض

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أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أن السوق النفطية شهدت تحسنا في الطلب وتراجعا في الفائض والمخزون.

وقال عقب اتفاق وزراء «أوبك+» على تعزيز إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس المقبل: «الإجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلا عن تراجع المخزونات والفائض النفطي».

وأضاف: «هذا مؤشر إيجابي مؤثر».

وتوصلت دول تحالف «أوبك+» إلى اتفاق جديد على تخفيض إضافي لإنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف بين والإمارات.

ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع الذي عقدته «أوبك+» اليوم الأحد، بتمديد القرارات الخاصة للحد من إنتاج النفط حتى نهاية 2022.

وينص الاتفاق على «زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا».

ووافق التحالف أيضا على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه منذ مايو 2022، بما يشمل زيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا (وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض).

المصرى اليوم

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