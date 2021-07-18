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إعدام وضبط أكثر من 57 طن مخللات في حملة لصحة الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك تزامناً مع استقبال عبدالأضحى المبارك، واستمرارا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة بقرية النخاس مركز الزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن، كما تم إعدام ٣ طن و٧٥٠ كجم مخللات عبارة عن ٢٥ برميل «جزر، وفلفل، وزيتون، وشطة، وهريسة شطة» يزن كل برميل ١٥٠ كجم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط ٥٣ طن و٧٠٠ كجم مخللات عبارة عن ٣٥٨ برميل، لسوء التخزين، وعدم وجود بيانات، ووجود عفن ظاهري بها، وتم سحب ٢ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خاصة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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