أخبار عاجلة

حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح -
من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة -
بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة -
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية -
"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو -
زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت -
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أمريكا تسعى لانتاج صاروخ نووي بـ 30 مليار دولار

Print
أمريكا تسعى لانتاج صاروخ نووي بـ 30 مليار دولار أمريكا تسعى لانتاج صاروخ نووي بـ 30 مليار دولار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعى الولايات المتحدة للعمل على إنتاج مشروع قيمته 30 مليار دولار لتطوير صاروخ مجنح مزود برأس نووي من المتوقع أن يزيد بشكل ملموس من القدرات الهجومية للثالوث النووي الأمريكي.

وعقدت الأمريكية مطلع الشهر الجاري عقدا بقيمة ملياري دولار مع شركة «رايثيون» لتطوير واختبار ما يسمى «المنظومة القتالية بعيدة المدى.

وذكر البنتاجون أن التكلفة الإجمالية لتطوير واقتناء وتشغيل وصيانة هذا الصاروخ الجديدة ستصل 29 مليار دولار على الأقل تعود 12 مليارا منها إلى الرأس النووي الذي طورته وزارة الطاقة الأمريكية ضمن مشروع منفصل.

ومن المتوقع أن تختتم أعمال تطوير الصاروخ الجديد بحلول فبراير 2027 كي يدخل الخدمة في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2030، وسيتم التزويد بها القاذفات «بي-52» القديمة و«بي-21» الحديثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة