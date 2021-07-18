أمريكا تسعى لانتاج صاروخ نووي بـ 30 مليار دولار

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تسعى الولايات المتحدة للعمل على إنتاج مشروع قيمته 30 مليار دولار لتطوير صاروخ مجنح مزود برأس نووي من المتوقع أن يزيد بشكل ملموس من القدرات الهجومية للثالوث النووي الأمريكي.

وعقدت الحكومة الأمريكية مطلع الشهر الجاري عقدا بقيمة ملياري دولار مع شركة «رايثيون» لتطوير واختبار ما يسمى «المنظومة القتالية بعيدة المدى.

وذكر البنتاجون أن التكلفة الإجمالية لتطوير واقتناء وتشغيل وصيانة هذا الصاروخ الجديدة ستصل 29 مليار دولار على الأقل تعود 12 مليارا منها إلى الرأس النووي الذي طورته وزارة الطاقة الأمريكية ضمن مشروع منفصل.

ومن المتوقع أن تختتم أعمال تطوير الصاروخ الجديد بحلول فبراير 2027 كي يدخل الخدمة في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2030، وسيتم التزويد بها القاذفات «بي-52» القديمة و«بي-21» الحديثة.