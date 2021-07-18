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سفير لبناني ينفي رفضه القبول بتشكيل الجديدة

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سفير لبناني ينفي رفضه القبول بتشكيل الحكومة الجديدة سفير لبناني ينفي رفضه القبول بتشكيل الجديدة

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نفى السفير مصطفى أديب، اليوم السبت، الكلام المنسوب إليه، لرفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل في لبنان.

وأضاف أديب، أن حسابا مزيفا في موقع «تويتر» انتحل اسمه وصفته، وكتب كلاما منسوبا إليه، وهو عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكان حساب على «تويتر» منسوب للسفير أديب، كتب أمس: «تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف.

وكان أديب قد تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب عقب إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، العام الماضي.

المصرى اليوم

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