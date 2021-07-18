أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان بعد اختطاف ابنته

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استدعت الخارجية الأفغانية مبعوثها الدبلوماسي من العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد اختطاف ابنته أمس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت رويترز نقلاً عن بيان الخارجية أن أفغانستان سحبت الدبلوماسيين من إسلام اباد بعد خطف ابنة السفير.

قالت الحكومة الأفغانية أمس السبت، إن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان تعرضت للخطف لفترة وجيزة ولسوء المعاملة من مجهولين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن سلسلة على خيل كانت في طريقها إلى منزلها عندما احتجزت لعدة ساعات وتعرضت «لتعذيب شديد»، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل عن خطفها في إسلام اباد أمس.

وأضافت الوزارة: «بعد أن أطلق الخاطفون سراحها، تخضع الآنسة (سلسلة) على خيل للرعاية الطبية في المستشفى»، داعية إلى إجراء تحقيق وحماية للدبلوماسيين الأفغان.