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فشل الملء الثاني الكامل لسد النهضة.. خبير مياه يوضح ماذا يحدث في إثيوبيا

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فشل الملء الثاني الكامل لسد النهضة.. خبير مياه يوضح ماذا يحدث في إثيوبيا فشل الملء الثاني الكامل لسد النهضة.. خبير مياه يوضح ماذا يحدث في إثيوبيا

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قال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية إلى 573 متر مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار، وفقا لوكالة اليوم.

وأضاف «شراقي» إن المياه تقترب من العبور أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة قريبا خلال يومين.

وتابع: «عند منسوب 573 متر سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية».

وأضاف «شراقي» إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

وأشار إلى أنه «كانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 متر بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18،5 مليار متر مكعب».

المصرى اليوم

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