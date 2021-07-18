حلا شيحة تدعو لـ ياسمين عبد العزيز .. وتنشر لها صورة بالحجاب

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حرصت حلا شيحة على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية حرجة، دخلت على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

ونشرت حلا صورة لـ ياسمين، من أمام الكعبة ظهرت فيها مردتدية الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألمًا إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين».

وتابعت: «معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها.. ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.. ربنا يشفيها ويعافيها.. بحبها أوي أوي أوي.. ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل.. يارب يارب يارب.. بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».