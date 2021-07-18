محافظ الجيزة: تركيب وصلات صرف بديلة بالتقسيط لسكان نفق أبو زراع بالعمرانية

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واصلت محافظة الجيزة الإستجابة لشكاوي مواطنيها وإقتحام الملفات التي تؤرقهم، حيث أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءة لنفق أبوزارع بحي العمرانية والتي شملت الانتهاء من إصلاح طفوحات الصرف الصحي التي يعاني منها النفق، كما وجه المحافظ رئيس حى العمرانية برفع المخلفات ونوانج التطهير بداخل النفق ومحيطة.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال طلاء لجدران النفق وتجريد وتمهيد للطريق ورفع مستوي الإنارة به وتخصيص دوريات نظافه يومية للتأكد من عدم وجود مخلفات به وذلك للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة، موجهاً رئيس حي العمرانية بالمتابعه مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إزاله العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بذلك القطاع لإستيعاب كافة الضغوطات ومنع الطفوحات المتكررة.

كما تابع أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحى وتطهير وتسليك الشبكات بشارع مجلع رومانى من شارع الدكتور فؤاد بحي العمرانية حيث تم إنشاء وتركيب بدالة لحين الإنتهاء من إستبدال الخط بالكامل في موعد غايته 24 ساعة، وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على مجهودات الدولة وأعمال التطوير والحرص على توصيل المرافق بصورة شرعية وعدم التعدى على الشبكات، حيث وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب الوصلات المنزليه بنظام التقسيط للتسهيل عليهم، ولتمكينهم من الحصول على خدمات مطابقة للمواصفات، مشدداً على رئيس حى العمرانية بضرورة إزالة التعديات والمخازن المتجاوزة لخط التنظيم بشارع الدكتور فؤاد ومنع الأسواق العشوائية بالشارع إستجابة لمطالب المواطنين ولتحسين حركة المرور.