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مباريات الأولمبي في طوكيو .. المواعيد والقنوات الناقلة المفتوحة المجانية

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مباريات المنتخب الأولمبي في طوكيو .. المواعيد والقنوات الناقلة المفتوحة المجانية مباريات الأولمبي في طوكيو .. المواعيد والقنوات الناقلة المفتوحة المجانية

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يستعد منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم لخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق بالعاصمة اليابانية. وستكون مواجهات منتخب مصر الاولمبي في المواعيد التالية

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي - أحمد حجازي - محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو

ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر قنوات بين سبورت .

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب

المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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