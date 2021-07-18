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موسيماني يمنح اللاعبين مكافآة خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

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موسيماني يمنح اللاعبين مكافآة خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا موسيماني يمنح اللاعبين مكافآة خاصة بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، مما يعد مكافآة خاصة من المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه، أصحاب الإنجاز الأفريقي.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب، بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس السبت في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

المصرى اليوم

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