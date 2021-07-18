وزير الأوقاف يعيد تشكيل لجنة الانضباط والقيم بديوان عام الوزارة

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إعادة تشكيل لجنة الانضباط والقيم بديوان عام وزارة الأوقاف.

وجاء التشكيل على النحو التالى :«رئيس قطاع الشؤون الدينية بصفته رئيسًا، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، نائبًا للرئيس ويقوم مقامه حال غيابه، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير عضوًا، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية عضوًا، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة عضوًا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا، مدير عام المتابعة الفنية، عضوًا».

ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، على أن يقوم نائب رئيس اللجنة بعمل الرئيس حال غيابه، وتجتمع اللجنة كلما اقتضت مصلحة العمل، وأخص مهامها الحفاظ على صورة الإمام والعاملين بالأوقاف وعلى ما تقتضيه أخلاقيات وآداب وطبيعة ومقتضيات العمل بالوزارة.