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معدل الوفيات يصل لـ 80%.. تسجيل أول حالة وفاة بشرية لطبيب صيني بفيروس القرد PV

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معدل الوفيات يصل لـ 80%.. تسجيل أول حالة وفاة بشرية لطبيب صيني بفيروس القرد PV معدل الوفيات يصل لـ 80%.. تسجيل أول حالة وفاة بشرية لطبيب صيني بفيروس القرد PV

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قالت صحيفة جلوبال تايمز، أنه تم التأكد من تسجيل أول حالة وفاة بشرية لطبيب بيطري من العاصمة الصينية بكين بسبب الإصابة بفيرس القرد والذي يعرف بـ Monkey B Virus (BV)، وقد توفي الطبيب البيطري بسبب الفيرس؛ لكن الآخرين الذين تواصلوا معه في مأمن بالوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة «أظهر الطبيب البيطري البالغ من العمر 53 عامًا، والذي يعمل في مؤسسة بيطرية، أعراضًا مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس، وقد طلب الطبيب البيطري العلاج في عدة مستشفيات وتوفي في النهاية في 27 مايو، ولم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا في الصين من قبل.

الفيروس الذي تم عزله في البداية في عام 1932، هو فيروس هربس ألفا متوطن في قرود المكاك من جنس المكاكا، ويمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر وتبادل الإفرازات الجسدية؛ ويبلغ معدل الوفيات من 70 إلى 80 %.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في الصين أن هذه الغصابة من القرود قد تشكل تهديدًا محتملاً للعمال المهنيين، ومن الضروري تقوية المراقبة على قرود المكاك المختبرية والعاملين المهنيين في الصين.

المصرى اليوم

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