بتعاون "إطعام".. "هنقرستيشن" توزع وجبات بـ 26 مليون ريال

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عبر حملة "اطلب لهم" خلال شهر رمضان المبارك

حققت حملة "اطلب لهم" التي أطلقتها "هنقرستيشن" بالشراكة مع الجمعية الأهلية للطعام (إطعام) خلال شهر رمضان المبارك، تفاعلاً ونجاحاً كبيراً بين عملاء التطبيق والمطاعم، حيث وزعت الشركة وجبات بقيمة أكثر من 26 مليون ريال، وأوصلتها مجاناً.

وقد أتاحت الحملة لعملاء "هنقرستيشن" طلب وجبة إفطار بسعر رمزي، ليتم توزيعها على مستفيدي الجمعية عن طريق استخدام التطبيق.

وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة أسعد نعمان عن امتنانه وشكره العميق لعملاء الشركة، وشركائها من المطاعم على عطائهم السخي ودعمهم المستمر للحملة.

وتأتي هذه الشراكة مع الجمعية انطلاقاً من مسؤولية "هنقرستيشن" المجتمعية، وحرصها على تيسير العمل الخيري ونشره، ووصوله إلى جميع شرائح المجتمع.

يذكر أن شراكة "هنقرستيشن" مع الجمعية ابتدأت قبل 4 سنوات مضت، حرصت فيها الشركة بشكل دائم على تعزيز المبادرات الخيرية المشتركة وتقديم الدعم والتبرعات للجمعية بشكل مستمر.