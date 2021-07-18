أخبار عاجلة

حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح -
من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة -
أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة -
بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة -
البرلمان يتدخل لوقف الفتنة بين الأهلي والزمالك: عواقب وخيمة وكارثية -
"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو -
زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت -
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه

Print
شاهد بالفيديو.. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه شاهد .. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه
تفاعل وإغلاق للمحلّ وإبعاد نهائي للعاملين الذين ظهروا بالمقطع

شاهد بالفيديو.. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من مواطن عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات، وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.

هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بيّن مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات، مستخدمين بذلك مركبة الشركة؛ في مخالفة واضحة وصريحة.

وعليه تؤكد أمانة منطقة عسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا، وتم إغلاق المحل فورًا والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل؛ لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة في عدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا "السائق ومن معه بمقطع الفيديو" من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقّ العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة.

من جهة أخرى قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه على ما قام به.

وأهابت الأمانة بالجميع بضرورة التعاون من خلال الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة أو شكوى عبر الرقم الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. "عمرو خالد" ينسحب من مقابلة "العربية" احتجاجًا على أسئلة حول علاقته بـ"الإخوان"

بالفيديو.. "عمرو خالد" ينسحب من مقابلة "العربية" احتجاجًا على أسئلة حول علاقته بـ"الإخوان"