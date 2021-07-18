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"الزكاة والضريبة": مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ينبع.. الأربعاء

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دعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"التسجيل المسبق"

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع، يوم الأربعاء 18/ 12/ 1442هـ الموافق 28/ 7/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج الباصات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج الباصات المُباعة خلال خمسة أيام للباصات برسم الوارد، و20 يومًا للباصات برسم الصادر"، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت "الهيئة" إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة المستجد "تطبيق توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، مؤكدة أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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