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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان
مقدماً التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق.

وعبر خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة، مقدماً التهنئة لسموه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

فيما قدم سمو ولي العهد، الشكر لسلطان عُمان على مشاعره الأخوية النبيلة، معبرًا عن التهنئة لجلالته بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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