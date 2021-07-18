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عيادات "إغاثي" الملك تقدم خدماتها لـ 15.095 مستفيدًا في الخوخة

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إجراء 11.094 فحصًا مخبريًا وصُرفت الأدوية لـ 10.864 فردًا خلال يونيو

عيادات

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 15.095 مستفيدًا خلال شهر يونيو 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 1.675 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 2.463 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 5.330 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 762 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.123 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 316 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.279 شخصًا، كما راجع قسم الإحالة الطبية 19 مستفيدًا، وقسم التحصين 47 فردًا، وقسم علاج الإصابات 1.081 فردًا.

كما تم إجراء 11.094 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 10.864 فردًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 5.080 مريضًا، وقسم نقل الدم 47 مستفيدًا، وراجع قسم التوليد 77 مراجعًا، واستقبل قسم التنويم 29 مريضًا.

عيادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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