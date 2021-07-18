«الأوقاف» تشكل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، مؤكدًا على ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد، مشددًا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير الأوقاف إنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».

كما قرر وزير الأوقاف تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي :«الدكتور هشام عبدالعزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا، والشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبا للرئيس، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا، الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا، الدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا، الشيخ خالد أبوالقاسم عطية، معاون رئيس قطاع الشؤون الدينية عضوًا».

وأوضح الوزير أن اللجنة تكون مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كل من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.

كما تتابع اللجنة عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.