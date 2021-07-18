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: أمريكا لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن عملياتها في أفغانستان لمدة 20 سنة

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روسيا: أمريكا لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن عملياتها في أفغانستان لمدة 20 سنة : أمريكا لم تقدم تقريرا واحدا لمجلس الأمن عن عملياتها في أفغانستان لمدة 20 سنة

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم تقريرًا واحدًا عن عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ بدايتها عام 2001، مضيفة، في تصريحات لقناة « 1» التليفزيونية، إن واشنطن ذهبت إلى مجلس الأمن الدولي وحصلت على تفويض المجلس.

وأشارت إلى أنها لم تأتِ مرة واحدة خلال 20 سنة إلى مجلس الأمن كي تقدم تقريرًا له عن الحدود الزمنية لحملتها (في أفغانستان) وعن نتائجها.

وتشهد أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة هجومًا واسع النطاق شنته حركة «طالبان» على مواقع القوات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية انسحاب القوات الأمريكية التابعة لحلف الناتو من أفغانستان، المزمع إتمامه بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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