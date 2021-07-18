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وزير الطاقة السعودي يعلن خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022

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وزير الطاقة السعودي يعلن خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022 وزير الطاقة السعودي يعلن خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022

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أعلنت الرياض، اليوم الأحد، إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقب اجتماع تحالف «أوبك+»: «سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف».

ووفقا لقناة «العربية»، أرسل نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك خطابا إلى الوزير السعودي يؤكد فيه دعم قرار مجموعة «أوبك+» التي أعلنت بختام اجتماعها تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل.

يذكر أن تحالف «أوبك+»، كان قد اتفق اليوم، على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية سبتمبر 2022.

المصرى اليوم

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