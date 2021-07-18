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دراسة: تأثيرات الكافيين السلبية قد تؤدي إلى هشاشة العظام

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دراسة: تأثيرات الكافيين السلبية قد تؤدي إلى هشاشة العظام دراسة: تأثيرات الكافيين السلبية قد تؤدي إلى هشاشة العظام

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قالت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوبي أستراليا، إن تناول كميات كبيرة من الكافيين، قد يكون السبب في الإصابة بمرض مزمن.

وحسب موقع «ميديكال إكسبريس» الذي نقل عن الدراسة، أن البحث تناول كيفية تعامل الكلى مع الكالسيوم في الجسم، حيث وجد الباحثون أن 800 جرام من الكافيين، تؤدي إلى مضاعفة نسبة الكالسيوم التي يفقدها الجسم خلال عملية التبول.

وتعتبر الدراسة هي الأولى التي تناقش وعلى المدى القصير تأثير الكافيين على الكالسيوم والصوديوم، خصوصا عند البالغين.

وترى هايلي شولترز، الباحثة في جامعة جنوبي أستراليا، أنه من المهم أن يعرف الناس ما تأثير ما يضعونه داخل أجسامهم.

واعتبرت هايلي شولتز أن الكافيين له تأثير على الجهاز العصبي والمخ بشكل كبير، خصوصا أن حوالي 80 % من المراهقين يتناولونه على الأقل مرة واحدة يوميا.

وتتابع الباحثة أنه من المهم معرفة تأثيرات الكافيين السلبية، خصوصا أن 800 غرام من الكافيين قد تسبب تأثيرا كبيرا على عظام الإنسان، وقد يؤدي أحيانا إلى هشاشة العظام.

المصرى اليوم

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