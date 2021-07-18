أخبار عاجلة

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو -
زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت -
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفى..وقلق عالمى بسبب متحور كورونا وأعداد الإصابات -
طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي -
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد -
صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل» -
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير خارجية الصين: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سوريا

Print
وزير خارجية الصين: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سوريا وزير خارجية الصين: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سوريا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير خارجية الصين وانغ يي خلال اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق السبت، أن بلاده تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام في سوريا وستعزز التعاون متبادل المنفعة مع سوريا.

وأشاد وانغ بالإنجازات التي حققتها سوريا في محاربة الإرهاب ومعارضة التدخل الخارجي، مضيفا أن التدخلات الخارجية الفاضحة في سوريا فشلت في الماضي ولن تنجح في المستقبل.

وقال وانغ إن الصين تقدر دعم سوريا الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين، مضيفا أن الصين مستعدة للتعاون مع سوريا في دفع الصداقة التقليدية قدما وتعزيز التعاون متبادل المنفعة من أجل مصلحة الشعبين.

وتعهد الوزير الصيني بأن تواصل بلاده دعمها القوي لسوريا في مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى، كما أن بكين ستدعم سوريا في تحسين رفاهية الشعب وتسريع عملية إعادة إعمار البلاد، وفي معارضة العقوبات أحادية الجانب، وتخفيف أزمتها الإنسانية، ومكافحة القوى الإرهابية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح

حقيقة التلاعب في كراسات الإجابة لطلاب شهادة الثانوية العامة أثناء عملية التصحيح

من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة

من بينها 1920 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 4944 مخالفة خلال 24 ساعة

أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة

أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب مهيمن يتأهل لنصف نهائي الغطس 3 أمتار منصة متحركة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة

بينها سلع فاسدة ومجهولة المصدر.. شرطة التموين تضبط 1412 قضية متنوعة