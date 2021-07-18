سوق «برقاش» قبل عيد الأضحى.. حركة بيع وشراء الجِمال لا تهدأ (صور)

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يقام سوق برقاش في محافظة الجيزة على مساحة 25 فدان، وهو أكبر وأقدم سوق جمال في الشرق الأوسط، ويشهد السوق حالة انتعاش لحركة البيع والشراء خاصة قبل موسم الأضاحي.

وقال أحد التجار بسوق الجمال، إن حركة البيع والشراء تزداد في موسم عيد الأضحى، إذ تجاوزت أعداد الجمال المتداولة حاجز الـ 3 آلاف جمل.

وأشار إلى أنه فى هذا التوقيت سنويًا يزداد الإقبال على شراء الجمال كأضحية، ذلك لأنها توفر المزيد من اللحوم، حيث يعد لحم الجمال من أنقى وأشهى أنواع اللحوم.

وقال أحد الزبائن، إن اللحم الجملي «صحي»، لأن الجمل لا يمرض وإن مرض يتوفى.

وأضاف أن سوق برقاش يعد أكبر سوقًا للجمال على مستوى محافظات مصر، موكدًا علي أن حركة البيع تبدأ في الصباح الباكر وتنتهي مساءً.

يعد سوق برقاش بورصة لجمع البائع والمشترى من كل مكان في مصر، حيث تتراوح أسعار الجمال بين 12 ألف إلى 35 ألف جنيه، أي ما يعادل 220 دولار.

ويتم استيراد الجمال من السودان، الصومال، إثيوبيا وأوغندا.