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فرحة طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى بامتحان الفلسفة فى الدقهلية: «الحمد لله الأهلى فرحنا» ()

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فرحة طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى بامتحان الفلسفة فى الدقهلية: «الحمد لله الأهلى فرحنا» (فيديو) فرحة طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى بامتحان الفلسفة فى الدقهلية: «الحمد لله الأهلى فرحنا» ()

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سادت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى فى محافظة الدقهلية، اليوم، عقب انتهاء امتحان الفلسفة والمنطق بسبب سهولة الامتحان مؤكدين أنه فى مستوى الطالب المتوسط ويحتوى على أجزاء تحتاج التفكير ولكن يمكن حلها .

واشتكى عدد قليل من طلاب الثانوية العامة بمدارس الدقهلية من طول الامتحان مؤكدين أن الامتحان من المنهج ولكن عدد 50 سؤال كان يحتاج أكثر من ثلاث ساعات لأنه يحتاج لتفكير طويل.

وسيطرت أجواء فوز النادى الأهلى بدورى أبطال أفريقيا على امتحانات الثانوية العامة اليوم وتوجه عدد كبير من الطلاب للامتحانات يرتدون تيشرتات الأهالى الحمراء وعليها شعار الأهلى وأكد الطلاب أن الأهلى أدخل الفرحة على قلوبهم بعدما خذلتهم امتحانات الثانوية العامة .

وشهدت مدرسة لجنة أحمد رشاد غنيم الثانوية فى المنصورة تأخر خروج الطالبات من الامتحانات بسبب قيام احدى الطالبات بالاستيلاء على ورقة الأسئلة وأغلق رئيس اللجنة أبواب المدرسة حتى تم استعادة الورقة .

المصرى اليوم

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