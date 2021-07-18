«المنظمة العربية» ترحب بالإفراج عن المعارضين السياسيين: تصب في مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد

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رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسلسلة الإفراجات عن المعارضين السياسيين في مصر والتي تكثفت على نحو إيجابي خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، بأنها توقن أن الإفراجات التي جرت مؤخرا هي خطوات مستحقة، ومن شأنها أن تصب في مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد على صعيد حقوق الإنسان وخاصة الحريات السياسية التي عانت من التراجع خلال العامين الأخيرين بالمقارنة مع التقدمات المهمة في مجال الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت المنظمة على تطلعها لمزيد من الخطوات على صعيد الحريات السياسية، وعن أملها في حسن تطبيق قانون تنظيم العمل الأهلي.

من جانبه، قال علاء شلبي المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه بحكم ما تخلص اليه تجربة منظمتنا كمنظمة دولية عريقة تنشط في عموم الوطن العربي وتتخذ من مصر مقر لها بموجب اتفاقية المقر الموقعة مع الحكومة المصرية في العام ٢٠٠٠، نراهن بصورة جوهرية على التقدمات الثرية في مجال حقوق الإنسان والتي نثق بأنها تنعكس إيجابا على محيط مصر العربي.

ورحب شلبي بالإفراج ودلالاته الإيجابية على توافر الإرادة السياسية للتقدم قدما في تعزيز الثقة العامة، اتصالا بتوجهات القيادة السياسية على تبني خطة طويلة الأمد لإصلاح وضعية حقوق الإنسان بما في ذلك الحريات السياسية.

وشدد شلبي على أن مصر واجهت تحديات صعبة للغاية طوال السنوات الثماني الماضية، ومن المنصف القول بأنها تغلبت على غالبية التحديات بأقل معدل خسائر يمكن توقعه في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن هناك اهتمام سياسي مصري متوازن بتعزيز الثقة العامة وطنيا ودوليا في توجهات مصر في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي شتى المجالات وبما يتفق مع أولويات العمل الوطني لأمة كبيرة وناهضة ذات دور محوري اقليميا ودوليا.