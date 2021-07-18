تقرير حقوقى يوصى بتسوية النزاعات في سوريا واليمن والضغط على الحوثيين لوقف الإرهاب

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اصدر تقرير مؤشر الارهاب في المنطقة العربية الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان توصياته الموجهة إلى المجتمع الدولي، وإلى الدول العربية المستهدفة بالعمليات الإرهابية، بهدف دحر هذه الظاهرة الإرهابية والحد من تداعياتها السلبية على الدول العربية. وجاءت التوصيات على النحو التالي :

على الدول العربية عمل قاعدة بيانات موحدة للعمليات الإرهابية من أجل تحليل هذه الظاهرة والتصدي لها.

على المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثيين من اجل وقف هجماتها الإرهابية سواء داخل اليمن أو ناحية الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. وشمول المسؤولين الإيرانين المساهمين في تزويد الحوثيين بالأسلحة في قائمة العقوبات الدولية

تكثيف الجهود الوطنية والدولية المعنية بمكافحة إرهاب التنظيمات الإرهابية في الدول العربية محل الاستعراض، ولا سيما في دولة العراق وسوريا والصومال.

العمل على تسوية النزاعات الداخلية القائمة بين القوى السياسية المتناحرة في دولتي اليمن وسوريا على النحو الذي يكفل وقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي تطال السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

العمل على تعزيز مبادئ الحوار السلمي من أجل رأب الصدع بين القبائل المتقاتلة في السودان ولا سيما في دارفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم الانزلاق إلى حروب أهلية جديدة يكون ضحيتها المدنيين والعسكريين على السواء.

تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية في الدول محل الاستعراض.

فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية.

فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية.