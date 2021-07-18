أخبار عاجلة

"السفير الصيني بالمملكة" يزور "قلعة مارد" ويطلع على المنطقة الأثرية -
بينها 5641 للحالات المرضية.. "هلال مكة" يباشر 7722 بلاغًا خلال يوليو -
زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت -
بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفى..وقلق عالمى بسبب متحور كورونا وأعداد الإصابات -
طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي -
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد -
صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل» -
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

من بينها المبانى الأثرية .. تعرف على أبرز الاماكن التي حظر القانون تركيب الاعلانات عليها

Print
من بينها المبانى الأثرية .. تعرف على أبرز الاماكن التي حظر القانون تركيب الاعلانات عليها من بينها المبانى الأثرية .. تعرف على أبرز الاماكن التي حظر القانون تركيب الاعلانات عليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انتشار لافتات الاعلانات بأحجام واشكال مختلفة على الطرق والمبانى، حظر قانون البناء، وضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى، بعض المنشآت والابنية .

و نصت المادة 37 من قانون البناء، على أنه «لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد

الداخلية تكشف ملابسات سرقة «شرطة مزيفة» لسيارة بداخلها كمية من السجائر في القاهرة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة «شرطة مزيفة» لسيارة بداخلها كمية من السجائر في القاهرة

صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل»

صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل»

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏

القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏