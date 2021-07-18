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مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يتفقّد تقديم الوجبات لحجاج بيت الله

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من موقع جمعية البر بالشرائع في ميقات قرن المنازل بالسيل

مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يتفقّد تقديم الوجبات لحجاج بيت الله

تفقّد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد بن محيل الصواط، يرافقه مشرف الجمعيات سامي بن تراحيب المقاطي، موقع جمعية البر بالشرائع، لتقديم وجبات غذائية لحجاج بيت الله في ميقات قرن المنازل بالسيل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من .

وكان في استقبال مركز التنمية الاجتماعية بمكة: نائب رئيس الإدارة الدكتور ماجد الزهراني، والمشرف المالي عدنان بن عطية المالكي، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة.

واطلع مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، على جهود الجمعية في استقبال حجاج بيت الله، بالوجبات الجافة معدة التحضير، وفقاً للسلامة الصحية، تحت إشراف إدارة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة، وتعاون فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، على تهيئة الموقع وتطبيق الاحترازات الوقائية في جائحة كورونا.

وقال مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة: بفضل الله تفردت جمعية البر بالشرائع بشرف تقديم برنامج "ضيافة الحج" من خلال توزيع وجبات جافة معدة مسبقًا، روعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية الغذائية على مواقع مواقيت الحج.

وأضاف "سمارة": تم توزيع وجبات جافة من يوم 7 من ذي الحجة أكثر من 7350 وجبة جافة في موقع المواقيت، اشتملت توزيع 1750 وجبة في ميقات وادي محرم، و1300 وجبة في ميقات يلملم السعدية، و4300 وجبة في ميقات قرن المنازل السيل الكبير.

مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يتفقّد تقديم الوجبات لحجاج بيت الله

مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يتفقّد تقديم الوجبات لحجاج بيت الله

مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يتفقّد تقديم الوجبات لحجاج بيت الله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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