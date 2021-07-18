حفيظ دراجي لـ«المصري اليوم» :الأهلي هو فريق دوري أبطال أفريقيا والمناسبات الكبرى

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تحدث المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن تتويج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالنجمة العاشرة في دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وقال دراجي في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" :"الأهلي دومًا ما يثبت أنه فريق دوري أبطال أفريقيا وفريق المناسبات والمواعيد الكبرى".

وأضاف:" التتويج على حساب كايزر تشيفز كان متوقعاً، كذلك هو مستحقًا، فالفارق كبير بين الأهلي وكايزر تشيفز على مستوى كل شيء من حيث التاريخ ومستوى اللاعبين والادارة".

وأكمل دراجي تصريحاته:" الأهلي وجد صعوبة ما في بداية اللقاء وشعرنا أنه لازال يتعرف على المنافس ولكن مع مرور الوقت دخل في الأجواء والبطاقة الحمراء فتحت المجال لزيارة شباك منافسه وساهمت في الفوز العريض".

واستطرد:" الأهلي كان قادراً على زيادة غلته من الأهداف ولكنها نتيجة ممتازة وكبيرة الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة نهائية".

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الأهلي على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي وبقدوم عيد الأضحى المبارك".