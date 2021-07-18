تامر حسين لـ رامي صبري بعد وفاة شقيقه كريم : «أهرب من حزنك بالشغل»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الشاعر تامر حسين، رسالة للمطرب رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم، الذي رحل عن عالمنا، يوم 11 يوليو 2021، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وكتب تامر حسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صديقي وأخي الغالي رامي صبري، أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه ويعوضكم بكُل الخير، عايزك تهرب من زعلك ده بالشغل والنجاح، ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك، دايما عايزك أنجح واحد خُد وقتك بس ارجع كمل يا رامي بعد العيد، أنا عارف كمية المُناسبات اللي أنت لغيتها ومقدر، بس لازم نقف على رجلينا».

وتابع: «محدش بيغير قدره ياصديقي وبعدين إحنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك، ومش هزعل معاك تاني ولا نقفش، اعتبرني زي كريم أخوك الصغير، وربنا يهون عليك أي صعب وباستسمحك إني هبقى أرجع أشير الأغاني بتاعتنا اللي تعبت فيها وعملت مجهود، عشان تنزل تعمل حفلات في الصيف، والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين واعزمني في العيد عندك؟ الغدا اللي بحبه، الله يرحمك يا كريم ويغفر لك ويعوض أهلك كل الخير، ويخفف عنهم أمين».

وأضاف: «عايز كل الناس المحترمة اللي عندي تشجع رامي يخرج من اللي هو فيه بكلامكم الطيب وكل حبايب رامي يبقوا جنبوا، أنا كتبت الرسالة هنا في العلن عشان لو بعتهاله لوحده، مش هتأثر زي ما ناس كتير ولاد حلال يفضلوا وراه».

وتوفي شقيق المطرب رامي صبري، غرقا في بحيرة المريوطية، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأقيم العزاء في الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء، منهم: «حكيم، ماجد المصري، مصطفى درويش، والمنتج وليد منصور، هاني رمزي، محمد عاطف الحلو، شذي، والملحنون محمد رحيم، ومصطفى جاد، وحسن الشافعي ومحمد عاطف الحلو».