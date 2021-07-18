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في اخر يوم قبل اجازة عيد الاضحي .... البورصة تختتم اعمالها علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

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في اخر يوم قبل اجازة عيد الاضحي .... البورصة تختتم اعمالها علي ارتفاع جماعي للمؤشرات في اخر يوم قبل اجازة عيد الاضحي .... البورصة تختتم اعمالها علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.81%، وأغلق عند مستوى 10646 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.4% بينما ارتفع مؤشر EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.18% .

وسجلت تداولات البورصة 1.480 مليار جنيه من خلال 194 شركة علي نحو 49.454 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب الي البيع بقيمة تجاوزت 16 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 16.354 مليون جنيه، مقابل 293.248 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد. بينما سجلت المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 11.6 مليون جنيه، منها 7.469 مليون جنيه للمؤسسات، و4.166 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 27.697 مليون جنيه، منها 15.453 مليون جنيه للمؤسسات، و12.244 مليون جنيه للأفراد.

المصرى اليوم

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