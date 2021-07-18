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التضامن : غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى

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التضامن : غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى التضامن : غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى خلال عيد الأضحى

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في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الاضحى المبارك، شكل برنامج حماية الاطفال بلا مأوي غرفة عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439. ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية.

من جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحي بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوى. وأضاف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

يذكر أن فريق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع عدد ١٨٩ شكوي سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى أو بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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