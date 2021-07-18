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وزير الطاقة الروسي : ستبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 الف برميل يوميا

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وزير الطاقة الروسي : روسيا ستبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 الف برميل يوميا وزير الطاقة الروسي : ستبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 الف برميل يوميا

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط بشأن زيادة الإنتاج.

وقال «نوفاك»- بحسب «رويترز»- إن ستبدأ زيادة الإنتاج شهريًا بواقع 100 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس المقبل، على أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو 2022.

وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.

وأبلغ قناة روسيا 24 بأن ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد، على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا.

المصرى اليوم

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