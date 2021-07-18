«هذا لا يجوز».. كارول سماحة تعلق على «الخطأ الطبي» وحالة ياسمين عبد العزيز

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دعمت المطربة كارول سماحة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية حرجة، دخلت على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات .

وكتبت تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «توتير»، قائلة: «أدعو للفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل.. وفي حالة حدوث أي خطأ طبي أرجو محاسبة المسؤولين، لأن هذه الأخطاء الطبية تكرر مؤخرا كثيرا وهذا لا يجوز».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».