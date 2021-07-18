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موسيماني يرقص على أنغام «العو اهو» بعد التتويج باللقب الأفريقي العاشر..

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موسيماني يرقص على أنغام «العو اهو» بعد التتويج باللقب الأفريقي العاشر.. فيديو موسيماني يرقص على أنغام «العو اهو» بعد التتويج باللقب الأفريقي العاشر..

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نشر موقع الأهلي عبر إنستجرام، جديد للمدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

واحتفل موسيماني بلقب الأميرة السمراء، وأظهر الفيديو رقص المدرب الجنوب أفريقي على أنغام «العو اهو»، الذي قام بتريددها عدد من لاعبي الأهلي والعاملين بالجهاز الفني للمدرب الجنوب أفريقي. وحمل موسيماني علم الأهلي خلال احتفاله بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا، وحرص على تصوير هذه المشاهدة الرائعة بهاته الخاص.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب فوزه على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا (3-0)، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، خلال تصريحاته المتلفزة، «مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أقر بالفعل صرف مكافآت مالية استثنائية بعدما حقق الفريق لقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي».

وأكد نائب رئيس الأهلي إلى أن ملف تجديد عقد المدير الفني بيتسو موسيماني في يد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، ومعه لجنة التخطيط.

المصرى اليوم

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