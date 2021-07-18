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"زين" تطلق خدمة "الواي فاي" المجانية في الحرم والمشاعر المقدسة

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"زين" السعودية تطلق خدمة "الواي فاي" المجانية في الحرم والمشاعر المقدسة "زين" تطلق خدمة "الواي فاي" المجانية في الحرم والمشاعر المقدسة
بالشراكة مع رئاسة شؤون الحرمين

في إطار حرصها للمساهمة في تقديم تجربة حج رائدة وتتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أعلنت "زين " وبالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق خدمة الواي فاي المجاني للمنطقة المركزية للحرم المكي والمشاعر المقدسة، ضمن مبادرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشر نقاط اتصال "واي فاي" (Wi-Fi) حول المملكة؛ حيث تعمل هذه الخطوة على تعزيز مبادرات وبرامج الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الارتقاء بخدمات الحج، وسيكون متاحًا لحجاج بيت الله الحرام الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي بهدف توفير متطلباتهم الاتصالية، وبما يثري تجربتهم بمزيد من الخدمات الرقمية خلال أدائهم لمناسكهم.

وتتكامل هذه الخطوة مع جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرامية إلى إحلال الخدمات الرقمية في إدارة شؤون الحجاج والمعتمرين، والتي تُوّجت مؤخرًا بإطلاقها "الروبوت الذكي" المخصص للتعقيم والوقاية البيئية في المناطق المغلقة، وتوزيع ماء زمزم المباركة في المسجد الحرام بدون تلامس، ووفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة. وتأتي في سياقٍ تكاملي مع سلسلة مبادرات أخرى وخطط لدى وزارتي الاتصالات والحج والعمرة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم براحة واستقرار، ونشر الخدمات الرقمية على أوسع نطاق بما يضمن تعزيز مستوى الوقاية الصحية والحدّ من اعتماد الخدمات التلامسية بشكلٍ كبير.

الجدير بالذكر أن مبادرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشر نقاط اتصال واي فاي(Wi-Fi) مجانية في عدد من الأماكن العامة بمختلف أنحاء المملكة، والمتوقع أن تصل إلى حوالي 60,000 نقطة؛ تدعم مسيرة التحول الرقمي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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