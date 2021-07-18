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طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:06 مساءً
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:05 مساءً
صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:05 مساءً
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:05 مساءً
هل قصدت الاعتزال؟ بعد الخروج من أولمبياد طوكيو.. سمر حمزة: «من هنا بكتفي.. شكرا للتجربة علمتني كتير»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:04 مساءً
اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بناء مخالف على مساحة 400 متر بالأقصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:04 مساءً
ضبط بحوزتهما نصف طن بانجو.. القبض على 2 بالاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:04 مساءً
«الأعلى للجامعات» يعلن قواعد اعتماد الشهادات الأجنبية (تعرف عليها)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 12:04 مساءً
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:53 صباحاً
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:53 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
ميركل تقوم بجولة تفقدية إلى إحدى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في ألمانيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 18 يوليو 2021 04:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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