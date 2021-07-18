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اكد الخبراء علي زيادة الطلب علي الموبايل في السوق المحلي خاصة ان مصر احد الاسواق الكبيرة الجاذبة للشركات العاملة في المجال .

واكدوا ان الفئة الاكثر مبيعا من المحمول هي التي تقع في الفئة السعرية التي تدور حول 100 دولار ما يعادل 1500 الي 1700 جنيها ، حيث انها الفئة الاكثر طلبا في الشراء و تتناسب مع مستويات دخول نسبة كبيرة من المواطنين .

واعتبر سوارب فيرما الرئيس التنفيذي لاحدي شركات المحمول ان السوق المصري ان هناك ما بين 60 او 70 % من الطلب في السوق المصري يرتكز علي الفئة المتوسطة من المحمول ، مشيرا الي ان المستهلك المحلي يبحث عن توافر مميزات محددة في المحمول تسمح له باستخدام التطبيقات الاكثر شهرة علي المحمول .

واوضح ان هناك طلب متزايد علي المحمول في السوق المحلي ولكن هناك اتجاه ايضا لزيادة انتاج التابلت بهدف زيادة الطلب الملاحظ عليه في الفترة الاخيرة .

وفيما يتعلق بازمة الشرائح العالمية قال الرئيس التنفيذي لبينكو انها لم تؤثر علي الشركات الكبري ولكن تاثيرها كان علي الشركات الصغيرة و الذي ظهر من خلال التوقف عن انتاج منتجات محددة علي حساب اخري .

وقدر مبيعات المحمول في مصر بانها تصل لنحو 2 مليون موبايل شهريا منها نحو 1.2 مليون موبايل " سمارت " بينما تتركز باقي المبيعات في الفئة الاقل

" features" .

في سياق متصل كشفت بيانات وزارة الاتصالات عن ارتفاع حجم الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول لتصل الي 99.82 مليون مستخدم بنهاية مارس الماضي، بمعدل انتشار بلغ نحو 97.59%، مقارنة بنحو 98.84 مليون اشتراك في فبراير الماضي، و 96.42 مليون اشتراك في مارس من العام 2020.

كما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 55.98 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 54.65 مليون مستخدم بنهاية شهر فبراير الماضي، و40.70 مليون اشتراك في مارس من العام الماضي.