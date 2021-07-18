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رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء فى نص البرقية: «بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب باليمن والبركات».

وقال المطران سامى: «ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر».

يُذكر أن رئيس الأساقفة قد هنأ القيادات الإسلامية وترأس وفدًا كنسيًا للتهنئة تضمنت زيارته الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

المصرى اليوم

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