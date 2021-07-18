محافظ بورسعيد يستقبل نواب بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتورة أمل عصفور وحسن عمار عضوا مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار زيارتهم لمحافظ بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك .

وأعرب «محافظ بورسعيد»عن بالغ تقديره وامتنانه بتهنئة النواب، متمنيا من الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والترابط بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والتقدم لبلادنا .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، والارتقاء بسبل المعيشة، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التي تخطو نحوها الدولة المصرية في كافة المجالات.