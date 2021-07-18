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مصادر أمنية تكشف حقيقة خلاف نجل الإخوانية هويدا طه مع ضابط شرطة .. (التفاصيل)

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مصادر أمنية تكشف حقيقة خلاف نجل الإخوانية هويدا طه مع ضابط شرطة .. (التفاصيل) مصادر أمنية تكشف حقيقة خلاف نجل الإخوانية هويدا طه مع ضابط شرطة .. (التفاصيل)

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أوضحت مصادر أمنية أن حقيقة ما تناولته بعض القنوات الإخوانية بالخارج حول ما بثته هويدا طه- «المذيعة السابقة بإحدى القنوات المناوئة»، من ادّعاءات بتعرض نجلها للحبس نتيجة خلاف مرورى مع أحد الضباط- أن نجلها الإخوانى قد حاول اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية المرتبطة به، عقب انتهاء جلسة محاكمته، وتصوير سيارة الضابط باعتباره «خلافًا مروريًا» بهدف إثارة المواطنين ضد الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وعرضه على النيابة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورة نتيجة ادّعاءاتها الكاذبة.

المصرى اليوم

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