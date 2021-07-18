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7 لغات تترجم بها خطب المسجد النبوي عبر الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والترجمة

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7 لغات تترجم بها خطب المسجد النبوي عبر الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والترجمة 7 لغات تترجم بها خطب المسجد النبوي عبر الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والترجمة
لخدمة جميع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية

7 لغات تترجم بها خطب المسجد النبوي عبر الوكالة المساعدة للشؤون التقنية والترجمة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الترجمة والشؤون التقنية، بترجمة موقع الوكالة إلى 4 لغات، وترجمة خطب المسجد النبوي وبثّها من خلال منصة منارة الحرمين الشريفين بـ7 لغات.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع المستفيدين وإثراء تجربة المستخدم للتعريف بالوكالة وأهدافها وقيمها، والأدلّة الإرشادية والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين بتوظيف التقنية واستغلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين وتحقيق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للرئاسة، وهي التواصل باللغات.

وتسعى الوكالة لخدمة جميع المسلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من الاستفادة من الخطب والدروس العلمية وبناء القدرة على التواصل باللغات العالمية، وتسهيل المهمة بين مقدّمي الخدمات والمستفيدين في تقديم الخدمات العلمية والتوجيهية والإرشادية والإلكترونية والإخبارية بترجمة الموقع بعدة لغات، وبثّ الخطب منصة منارة الحرمين بعدة لغات؛ وذلك تماشيًا مع تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤية ورسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المبنية على رؤية المملكة 2030 بتوظيف التقنية خدمةً لقاصدي الحرمين.

وخصّصت الإدارة العامة للغات والترجمة الطواقم البشرية لترجمة ما يرد لها من الإدارات بالوكالة من نصوص وموادّ تعود فائدة ترجمتها إلى الزوار من خلال الشاشات المنتشرة في جنبات المسجد النبوي واللافتات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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