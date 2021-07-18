أخبار عاجلة

طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي -
نتائج مخيبة للامال للمصارعة المصرية فى الأوليمبياد -
صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل» -
القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة لمشروع «مستقبل مصر»‏ -
هل قصدت الاعتزال؟ بعد الخروج من أولمبياد طوكيو.. سمر حمزة: «من هنا بكتفي.. شكرا للتجربة علمتني كتير» -
اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بناء مخالف على مساحة 400 متر بالأقصر -
ضبط بحوزتهما نصف طن بانجو.. القبض على 2 بالاسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات -
«الأعلى للجامعات» يعلن قواعد اعتماد الشهادات الأجنبية (تعرف عليها) -
"صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
تحدث عن حرارة أغسطس في الرياض.. المسند: أمطار وغبار بهذه المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. 96% من حركة الإنترنت بمنى على الجيل الخامس والرابع

Print
لأول مرة.. 96% من حركة الإنترنت بمنى على شبكة الجيل الخامس والرابع لأول مرة.. 96% من حركة الإنترنت بمنى على الجيل الخامس والرابع
حركة الحجاج تتجاوز 400% في يوم التروية بمتابعة مركز التحكم بالعمليات الرقمية

لأول مرة.. 96% من حركة الإنترنت بمنى على شبكة الجيل الخامس والرابع

شهدت stc في منى حركة لافتة مع توافد ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى من يوم التروية الثامن من ذي الحجة لعام 1442، حيث تجاوز معدل حركة الحجاج في منى حتى ظهر اليوم الثامن أكثر من 400% مقارنة في نفس الساعة من العام الماضي.

ورصد مركز التحكم بالعمليات الرقمية الذي افتتح مؤخرًا في مجمع stc في الرياض كأكبر مركز تحكم ومراقبة في المنطقة الاختلاف في حركة الخدمات بالتوازي مع الاستراتيجية في نقل المزيد من الخدمات عبر الشبكات الأحدث، حيث سجلت الحركة الصوتية نموًا أكثر من 737% عن العام الماضي، حيث تم نقل أكثر من 65%، منها عبر الجيل الرابع لرفع تجربة العملاء في الخدمات الصوتية، فيما حملت شبكة الجيل الرابع والخامس أكثر من 96% من حركة الإنترنت في منى.

ويعمل مركز التحكم بالعمليات الرقمية على مدار الساعة على عدة عمليات حديثة استباقية، منها التنبؤ بأي مخاطر داخلية بوجه خاص أو حتى خارجية، مثل الطقس والأمطار وغيرها لضمان أداء الشبكة وتجربة العملاء على الهدف المنشود والتأكد من مسار استراتيجية الشركة في نقل خدماتها إلى التقنيات الأحدث من أجل رفع تجربة العملاء بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، لوضع لبنة من لبنات الصور المشرفة التي تضعها حكومة خادم الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عامًا بعد عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه