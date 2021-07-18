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أمين الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية الصينى القضايا المشتركة

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أمين الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية الصينى القضايا المشتركة أمين الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية الصينى القضايا المشتركة

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اجتمع أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، مع وانج يى، مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى في العلمين اليوم الأحد، حيث تبادلا وجهات النظر على نحو معمق حول العلاقات العربية الصينية والقضايا الإقليمية والدولية.


وأشاد الجانب الصينى إشادة عالية بالجهود المهمة التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة الأمين العام أحمد أبوالغيط، في سبيل صيانة السلام في الشرق الأوسط وتعزيز التنمية في المنطقة ودفع العالم العربى لتقوية نفسه عبر التضامن.

فيما أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية الصينية تحت قيادة مستشار الدولة وانج يى، والتى تبذل جهوداً إيجابية مهمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما العميق لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية، ولمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والتضامن والدعم المتبادل للقضايا التي تهم كل طرف، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العربى والصيني، والتأكيد على الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة التي تربط الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والإشادة بالإنجازات التي حققها الجانبان في إطار منتدى التعاون العربى الصينى منذ إنشائه في عام 2004، والدور الذي يمكن أن يقوم به المنتدى في الدفع بالعلاقات العربية الصينية نحو آفاق أرحب.

كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة تكثيف التعاون في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية والتأكيد على أهمية «مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية في مجال أمن البيانات». والإشادة بالتعاون والتضامن بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية لمكافحة جائحة كورونا، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولى للوقاية والسيطرة على الجائحة، وبذل الجهود المشتركة خاصة في مجالات اللقاحات وانتاجها محلياً، ومواجهة الآثار المترتبة على هذه الجائحة، ورفض تسييسها، والدعوة إلى التعاون بروح علمية في اكتشاف مصدر المستجد. والتشديد كذلك على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، والإشادة بالمساعدات التي تقدمها جمهورية الصين الشعبية للدول العربية، وللأمانة العامة للجامعة، سواء من اللقاحات أو من المستلزمات الطبية.

المصرى اليوم

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