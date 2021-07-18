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محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة بالديوان العام ويقدم التهنئة بعيد الأضحى

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محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة بالديوان العام ويقدم التهنئة بعيد الأضحى محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة بالديوان العام ويقدم التهنئة بعيد الأضحى

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محافظ بورسعيد يلتقي عمال النظافة بالديوان العام ويقدم التهنئة بعيد الاضحي

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عمال النظافة بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك ووجه المحافظ الشكر لهم للجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة والذى يعد عاملا اساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف للمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

المصرى اليوم

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